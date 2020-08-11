Юбилейный флагман Xiaomi Mi 10 Ultra не получит долгожданную технологию

Отметим, что предположения об использовании прорывной технологии в новом смартфоне компании появились не на пустом месте. Так, чуть ранее основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг заявил о том, что китайский техногигант сделает Xiaomi Mi 10 Ultra первым серийным смартфоном на рынке, который сможет похвастаться подобным расположением фронтальной камеры.

Но свежее изображение, опубликованное в сети, показало, что на самом деле девайс оснастят вполне стандартным для 2020 года блоком камеры для селфи — подобный вырез имеется практически у каждого нового смартфона как от самой Xiaomi, так и от прочих производителей (Realme, Samsung и т.д.).