Юбилейный недорогой флагман Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном на Snapdragon 865

По всей видимости, ходившие прежде слухи о том, что Xiaomi представит свой флагман раньше Samsung, оказались правдой. И если учесть, что Galaxy S20 будет представлен 11 февраля, вполне вероятно, что подтвердятся и слухи о том, что Mi 10 будет показан зрителям уже 10 февраля, а то и раньше. Правда, презентация — это одно, а другое дело — это старт продаж. И именно в этом плане Xiaomi может оказаться далеко не лидером, так как тот же Samsung Galaxy S20 поступит в продажу раньше китайского флагмана.

В любом случае, даже если Xiaomi не удастся выпустить свой юбилейный смартфон раньше южнокорейского гиганта, вполне вероятно, что количество передовых технологий в их аппарате будет больше, чем у конкурентов. А это ведь куда важнее, чем то, кто первым представит смартфона на новейшем Snapdragon.