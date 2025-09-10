Ютубер MKBHD показал, как LiDAR в автомобилях испортил камеру его iPhone 16 Pro

Во время съемки он заметил на видео и фото «созвездие» ярких точек, которое не исчезало даже после очистки объектива. Позже выяснилось, что дело не в пыли или глюке — матрица камеры получила постоянные повреждения.

По словам Маркеса, виновником стал LiDAR в современных автомобилях с системами автопилота. Эти сканеры используют мощные лазерные импульсы для картографирования пространства.

Для человеческого глаза они безопасны, но для чувствительных сенсоров смартфонов могут быть губительны. В отличие от профессиональных камер с защитными ИК-фильтрами, компактные модули в телефонах менее защищены от такого излучения.

Браунли уточнил, что он снимал видео рядом с Volvo EX90 — машиной с продвинутым LiDAR. Именно после этого на его iPhone появились характерные пятна. Повреждение носит необратимый характер: избавиться от «ожогов» можно только заменив весь модуль камеры.

MKBHD предупредил блогеров и пользователей: стоит быть крайне осторожными при съемке автомобилей с LiDAR, иначе можно навсегда испортить смартфон.