Z Flip7 FE получит Exynos 2400, 120 Гц AMOLED и цену $799 — все детали раскрыты

Опубликовано 02 июля 2025, 08:571 мин.
Z Flip7 FE получит Exynos 2400, 120 Гц AMOLED и цену $799 — все детали раскрытыАнонс ждем через неделю
Популярный инсайдер Anthony поделился подробными характеристиками грядущего складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip7 FE.
Устройство, судя по всему, станет более доступной версией флагманского Flip7 и получит актуальную начинку по умеренной цене — около $799.
Galaxy Z Flip7 FE будет оснащён двумя экранами: внешний 3,6-дюймовый и основной 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED с частотой обновления 120 Гц. В качестве процессора выступит флагманский Exynos 2400. Основная камера получит разрешение 50 Мп, фронтальная — 12 Мп.
Также известно, что смартфон получит аккумулятор на 4000 мАч и защиту от воды и пыли по стандарту IP48. Варианты памяти: 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Работать устройство будет на One UI 8 с полной поддержкой Galaxy AI.
Анонс устройства ожидается уже 9 июля в рамках презентации Unpacked.