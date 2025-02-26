Z Fold 7 заметно «похудеет» и станет одним из самых тонких складных смартфонов на рынке

Z Fold 7 заметно «похудеет» и станет одним из самых тонких складных смартфонов на рынкеПри этом получит обновленные камеры
Так, Galaxy Z Fold 7, ожидаемый в июле 2025 года, получит одно из самых заметных изменений в линейке — уменьшенную толщину.
В раскрытом виде Z Fold 7 будет всего 4.5 мм толщиной, а в сложенном состоянии — 9.5 мм, что на 1.1 мм тоньше, чем Z Fold 6.
Однако этот показатель все еще уступает конкурентам, таким как Oppo Find N5 (4.2 мм) и HONOR Magic V3 (4.4 мм).
В смартфоне будет установлен 8.2-дюймовый внутренний дисплей и увеличенный 6.5-дюймовый внешний экран. При этом передняя панель станет шире по сравнению с предыдущими моделями, что должно сделать ее более удобной.
Galaxy Z Fold 7 оснастят чипом Snapdragon 8 Elite for Galaxy, а в некоторых регионах возможна версия с Exynos 2500. Объем батареи останется прежним — 4400 мА·ч, но благодаря оптимизациям ожидается улучшенная автономность.
Главным обновлением станет камера: Samsung установит 200-мегапиксельный основной сенсор, а также 12-мегапиксельный ультраширокоугольный и 10-мегапиксельный телеобъектив.
Фронтальная камера на внешнем экране сохранит разрешение 10 Мп, а подэкранный модуль на внутреннем дисплее — 4 Мп.