За 2018 год в Московском метро скачали в 14 раз больше гигабайт

Московский филиал оператора МегаФон опубликовал статистику по интернет-трафику в Московском метрополитене. По данным оператора, в 2018 году пассажиры были более активны в интернете, чем годом ранее, причем в перегонах трафик передачи данных вырос почти в 14 раз.

В декабре 2018 года общий объем интернет-трафика, генерируемого абонентами МегаФона на станциях Московского метрополитена, превысил аналогичный показатель прошлого года на 91%. Рост трафика в перегонах был еще более значительным — почти четырнадцатикратным +1291,7%.

Больше всего гигабайт данных накачали на станции «Курская» Арбатско-Покровской линии и в перегоне от «Тульской» до «Нагатинской».