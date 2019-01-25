Ferra
Телефоны
Сегодня 17:34

За 2018 год в Московском метро скачали в 14 раз больше гигабайт

Больше всего качали на станции «Курская и перегоне от «Тульской» до «Нагатинской»

Московский филиал оператора МегаФон опубликовал статистику по интернет-трафику в Московском метрополитене. По данным оператора, в 2018 году пассажиры были более активны в интернете, чем годом ранее, причем в перегонах трафик передачи данных вырос почти в 14 раз.

В декабре 2018 года общий объем интернет-трафика, генерируемого абонентами МегаФона на станциях Московского метрополитена, превысил аналогичный показатель прошлого года на 91%. Рост трафика в перегонах был еще более значительным — почти четырнадцатикратным +1291,7%.

Больше всего гигабайт данных накачали на станции «Курская» Арбатско-Покровской линии и в перегоне от «Тульской» до «Нагатинской».

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Пик трафика пришелся на 25 декабря 2018 года, когда было передано на 19,2% данных больше, чем в среднем за день в декабре. Это связано с увеличением пассажирского трафика: 25 декабря Московский метрополитен зафиксировал рекордное число пассажиров в 2018 году.

По мнению Антона Пирогова, операционного директора столичного филиала МегаФона, столь показательная восходящая динамика связана с увеличением покрытия 4G в московском метро. Он отметил: «На данный момент LTE доступен абонентам «МегаФона» на всех станциях и более чем в 60 перегонах, в частности, на всех перегонах Кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской, а также на центральных участках Сокольнической, Арбатско-Покровской, Таганско-Краснопресненской и Люблинско-Дмитровской линий. Именно возможность непрерывного доступа в сеть позволяет пользователям проводить больше времени онлайн, что приводит к генерации трафика».

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...