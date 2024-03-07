За 4 месяца было продано лишь 800 смартфонов на ОС «Аврора». Производитель доволен результатом

Опубликовано 07 марта 2024, 07:08
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За 4 месяца было продано лишь 800 смартфонов на ОС «Аврора». Производитель доволен результатомДальше — больше
Российские смартфоны на отечественной ОС «Аврора» не стали хитом продаж, но производитель доволен результатом.
За 4 месяца с момента старта релиза было реализовано 800 смартфонов Fplus R570E и 133 планшета Life Tab Plus.
Несмотря на скромные цифры, в компании Fplus считают это успехом, ведь раньше устройства на «Авроре» были доступны только для госструктур и крупных компаний.
Среди покупателей есть как рядовые россияне, так и чиновники, разработчики ПО и компании, например РЖД.
В 2024 году Fplus планирует расширить ассортимент устройств на «Авроре» и выпустить новые модели. Компания также намерена начать продажи не только в собственной сети Встсмарт, но и в других магазинах.
Эксперты отмечают, что рынок смартфонов на «Авроре» пока находится в зачаточном состоянии.