За 4 месяца было продано лишь 800 смартфонов на ОС «Аврора». Производитель доволен результатом

За 4 месяца с момента старта релиза было реализовано 800 смартфонов Fplus R570E и 133 планшета Life Tab Plus.

Несмотря на скромные цифры, в компании Fplus считают это успехом, ведь раньше устройства на «Авроре» были доступны только для госструктур и крупных компаний.

Среди покупателей есть как рядовые россияне, так и чиновники, разработчики ПО и компании, например РЖД.

В 2024 году Fplus планирует расширить ассортимент устройств на «Авроре» и выпустить новые модели. Компания также намерена начать продажи не только в собственной сети Встсмарт, но и в других магазинах.

Эксперты отмечают, что рынок смартфонов на «Авроре» пока находится в зачаточном состоянии.