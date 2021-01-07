За грядущим Realme V15 выстроилась виртуальная очередь в миллион человек

Об этом рассказали сами представители Realme. По их словам, на китайском рынке уже наблюдается виртуальная очередь из миллиона человек. Судя по всему, компании удастся продать все запасы, которые были подготовлены к старту продаж.

Напомним, что нескольким ранее выяснилось, что Realme V15 оснастят процессором MediaTek Dimensity 800U, трехмодульной камерой на 64 Мп, а также AMOLED-экраном с вырезом под селфи-камеру. Помимо прочего, в комплекте с новинкой может оказаться зарядное устройство на 65 Вт.