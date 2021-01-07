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За грядущим Realme V15 выстроилась виртуальная очередь в миллион человек
Анонс ожидается сегодня
Напомним, что анонс первого смартфона линейки Realme Koi - Realme V15 должен состояться уже сегодня. Однако о том, что новинка окажется популярной можно судить уже сейчас. Так, за Realme V15 выстроилась виртуальная очередь в миллион человек.
Об этом рассказали сами представители Realme. По их словам, на китайском рынке уже наблюдается виртуальная очередь из миллиона человек. Судя по всему, компании удастся продать все запасы, которые были подготовлены к старту продаж.
Напомним, что нескольким ранее выяснилось, что Realme V15 оснастят процессором MediaTek Dimensity 800U, трехмодульной камерой на 64 Мп, а также AMOLED-экраном с вырезом под селфи-камеру. Помимо прочего, в комплекте с новинкой может оказаться зарядное устройство на 65 Вт.