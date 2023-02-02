За неделю до анонса в Сеть утекли фото смартфона Realme Coca-Cola Edition

Характеристики, вероятнее всего, будут такими же, как заявлялось раньше: устройство оснастят чипом Snapdragon 695, IPS-экраном с частотой 120 Гц и основной камерой с разрешением 108 Мп.

Презентация Realme Coca-Cola Edition состоится 10 февраля, смартфон будет доступен на мировом рынке. Смогут ли купить этот смартфон россияне, неизвестно.