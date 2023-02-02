За неделю до анонса в Сеть утекли фото смартфона Realme Coca-Cola Edition

19:06, 02 февраля 2023
1 мин.
За неделю до анонса в Сеть утекли фото смартфона Realme Coca-Cola EditionКомпания специально начала промоакцию
За неделю до анонса смартфона Realme Coca-Cola Edition производитель запустил промоакцию с фото, подтверждающими заявленный ранее дизайн гаджета.
Фото: Mobiltelefon.ru
В техническом отношении совместный проект Realme и Coca-Cola будет работать на базе смартфона Realme 10 Pro 5G. Задняя панель получит характерную для напитка окраску: красно-чёрный цвет и получит нанесённую на всю крышку надпись «Coca-Cola».
Характеристики, вероятнее всего, будут такими же, как заявлялось раньше: устройство оснастят чипом Snapdragon 695, IPS-экраном с частотой 120 Гц и основной камерой с разрешением 108 Мп.
Презентация Realme Coca-Cola Edition состоится 10 февраля, смартфон будет доступен на мировом рынке. Смогут ли купить этот смартфон россияне, неизвестно.