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За первые пять минут продаж Samsung Galaxy S21 предзаказало больше человек, чем Galaxy S20 за первые сутки
Да и в целом, прошлое поколение флагманов Samsung сложно назвать суперуспешным
Samsung совсем недавно анонсировала свой новый флагман Galaxy S21, а в сети уже есть интересная статистика касательно новинки и её успехов в Китае. Так, например, за первые пять минут продаж устройства предзаказало больше человек, чем прошлогодний Galaxy S20 за первые сутки.
Стоит отметить, что в Поднебесной базовая модель Galaxy S21 продаётся за 770 долларов, что может быть одной из причин популярности устройства в стране. При этом в течение прошлого года многие эксперты неоднократно отмечали провал линейки Galaxy S20, особенно по части продаж.
Напомним, что официальный старт продаж новых флагманов Samsung намечен на 5 февраля 2021. Линейка представлена трёмя устройствами: Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. При этом последняя модель имеет поддержку фирменного стилуса S Pen, который продаётся отдельно.