За первые пять минут продаж Samsung Galaxy S21 предзаказало больше человек, чем Galaxy S20 за первые сутки

Стоит отметить, что в Поднебесной базовая модель Galaxy S21 продаётся за 770 долларов, что может быть одной из причин популярности устройства в стране. При этом в течение прошлого года многие эксперты неоднократно отмечали провал линейки Galaxy S20, особенно по части продаж.

Напомним, что официальный старт продаж новых флагманов Samsung намечен на 5 февраля 2021. Линейка представлена трёмя устройствами: Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. При этом последняя модель имеет поддержку фирменного стилуса S Pen, который продаётся отдельно.