За покупку смартфонов Poco и Xiaomi начали дарить наушники

Причем некоторые модели представленных смартфонов продаются с хорошей скидкой. Так, например, сэкономить 9 тысяч рублей можно на покупке Xiaomi Mi 10T. Напомним, что в обычное время устройство продают за 44 990 рублей, тогда как сейчас его предлагают купить за 35 990. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым IPS экраном с частотой обновления 144 Гц. Работает аппарат на базе чипа Qualcomm Snapdragon 865 с аккумулятором на 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки.

Наушники же, которые продают со 100% скидкой при покупке смартфонов Poco и Xiaomi, в обычное время доступны за 3 499 рублей.

Перейти к списку смартфонов Poco и Xiaomi, при покупке которых идет подарок в виде гарнитуры, можно по этой ссылке.