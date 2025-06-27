За полгода 2025 года в России продали смартфонов на 275 млрд рублей — лидеры Xiaomi и Apple

Опубликовано 27 июня 2025, 09:001 мин.
За полгода 2025 года в России продали смартфонов на 275 млрд рублей — лидеры Xiaomi и AppleЭто более 11 млн устройств
По итогам I полугодия 2025 года, в России было продано 11,2 млн смартфонов на общую сумму 275 млрд рублей. Об этом сообщила компания МТС.
Средняя стоимость устройства выросла на 2% по сравнению с 2024 годом и составила 25,1 тыс рублей. Лидером по количеству проданных смартфонов стал Xiaomi Redmi 14C, на него пришлось 2,5% от всех продаж.
Также в топе по штукам оказались модели от Xiaomi и Realme. В денежном выражении пальму первенства удерживает iPhone 16 Pro Max (4,6%), а все топ-5 позиций заняли модели Apple.
По количеству проданных устройств лидирует Xiaomi (22%), за ней идут Realme (14%) и TECNO (13%). Samsung занял четвёртое место (11%), а Apple — пятое (8%).
В денежном выражении безусловный лидер — Apple с долей 28%, за ней следуют Samsung (19%) и Xiaomi (15%). Китайские бренды в целом заняли 81% рынка по количеству и 52% по выручке.