За полгода 2025 года в России продали смартфонов на 275 млрд рублей — лидеры Xiaomi и Apple

Средняя стоимость устройства выросла на 2% по сравнению с 2024 годом и составила 25,1 тыс рублей. Лидером по количеству проданных смартфонов стал Xiaomi Redmi 14C, на него пришлось 2,5% от всех продаж.

Также в топе по штукам оказались модели от Xiaomi и Realme. В денежном выражении пальму первенства удерживает iPhone 16 Pro Max (4,6%), а все топ-5 позиций заняли модели Apple.

По количеству проданных устройств лидирует Xiaomi (22%), за ней идут Realme (14%) и TECNO (13%). Samsung занял четвёртое место (11%), а Apple — пятое (8%).

В денежном выражении безусловный лидер — Apple с долей 28%, за ней следуют Samsung (19%) и Xiaomi (15%). Китайские бренды в целом заняли 81% рынка по количеству и 52% по выручке.