За разблокировку привязанных к оператору смартфонов предпринимателю грозит до 20 лет тюрьмы

По данным Министерства, против Мухаммеда Фахда и его сообщника Гулама Дживани, который, предположительно, уже умер, возбуждено уголовное дело. Оба преступника являются гражданами Пакистана и обвиняются в том, что заплатив более 1 млн долларов взяток сотрудникам AT&T, они получили возможность разблокировать смартфоны, заблокированные под работу лишь в сетях данного мобильного оператора.

Фахд был арестован в Гонконге в феврале 2018 года и экстрадирован в США на прошлой неделе, 2 августа. Теперь ему грозит целый ряд обвинений, которые могут отправить его за решетку на срок до 20 лет. Компания AT&T оценила ущерб от действий Фахда в более 5 млн долларов за каждый год работы схемы пакистанца.

”Мы тесно сотрудничали с правоохранительными органами с тех пор, как была раскрыта эта схема, чтобы привлечь преступников к ответственности. И теперь мы довольны имеющимися результатами”, — заявил представитель AT&T в разговоре с журналистами.