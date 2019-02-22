Забавный "глюк" в Safari на iPhone позволяет подсовывать друзьям фейковые заголовки новостей

В мобильном браузере Safari обнаружилась интересная ошибка, которая позволяет отправлять другим пользователям фейковые заголовки новостей со ссылками на известные сайты.

Функция «поделиться» позволяет отправлять через Messages (Сообщения) ссылки, создавая «заголовок» для них самостоятельно. Для этого потребуется выделить текст на сайте в Safari и нажать кнопку «поделиться».

На самом деле всё немного сложнее: надо найти какой-нибудь сайт со встроенным поиском, убедиться, что iPhone находиться в горизонтальном режиме, нажать на поле поиска, вставить в него нужный текст и выбрать его, а затем на значок «поделиться» рядом со адресной строкой и выбрать Messages в качестве инструмента. Получатель увидит фейковый заголовок, созданный отправителем, который будет выглядеть как текст с самого сайта.