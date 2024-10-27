Зачем это? В Британии выпустили шипованный чехол для iPhone

Чехол со всех сторон окружён большими шипами и, по идее, должен остановить грабителя. Чехол изготовлен из «510 граммов чистого серебра», что бросается в глаза.

На сайте Joan сказано, что The Unsnatchable — реальный продукт, но изготовлен небольшой партией, а для покупки с производителем необходимо связаться по электронной почте. Цена чехла «непомерно высокая». К тому же производитель заверяет, что чехлы были «протестированы в самом популярном месте для краж в Лондоне: на станции метро «Оксфорд-Серкус», но результатов таких тестов не приводится.

В связи с этим отмечается, что вместо покупки подобных вещей практичнее держаться подальше от улиц, где из ниоткуда могут появиться воры, и обязательно записывать свой IMEI в надёжном месте.

«Усеянный десятками острых шипов, неудобный на вид Unsnatchable предлагает несколько безопасных мест для ваших пальцев, но этот дизайн, похоже, предназначен только для правшей», — пишет автор статьи на сайте Cult of Mac.