Зачем на смартфоне нужен антивирус. И как он может навредить

По словам эксперта, это антивирусы. Именно такие продукты могут всерьёз повлиять на скорость отклика и производительность смартфона. При этом другие приложения с механизмами защиты телефона, например банковские, как правило, на скорость работы не влияют.

Но антивирус на смартфоне быть должен, специалист это подчеркнул. Выбирать стоит из платных продуктов, потому что они не только хорошо защищают гаджет от установки опасных вирусов, способных отслеживать действия пользователя и копировать пароли для доступа к банковским счетам, социальным сетям и другим ресурсам, но и оптимизированы для бесперебойной работы мобильного устройства.

Также важно учесть, что для полноценной защиты достаточно одного антивируса. Два и более также замедлят работу.

«В смартфоне нужен антивирус, желательно платный, потому что такие версии более продвинутые и обладают большим количеством сигнатур (сигнатура — внесённые в базу антивируса характерные признаки вредоносной программы, позволяющие её обнаружить). Самое главное, он должен постоянно обновляться. Следить за его актуальностью — задача как раз пользователя. Достаточно одного антивируса, потому что два или более загрузят центральный процессор и существенно снизят скорость работы устройства. Более того, один антивирус может конфликтовать с другим, воспринимать его как потенциальную угрозу. Ощутимого эффекта это не даст», — отметил Дворянский.