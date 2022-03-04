Зачем регулярно перезагружать смартфон?

Как отметил эксперт, это поможет снизить количество сбоев, поддерживать нормальную работоспособность телефона и сбрасывать приложения, проводя их рестарт. По его словам, лучше использовать не «Перезагрузку», а полностью отключить устройство на некоторое время, достаточно несколько минут.

Самойленко посоветовал перезагружать смартфон не реже одного раза в неделю. При этом он призвал не ждать от устройства бесконечной долговечности, потому что любой телефон со временем устаревает и требует замены.

«Нужно понимать, что даже с регулярными перезагрузками и бережным отношением, телефон всё равно постепенно начнёт работать медленнее и через какое-то время потребует замены», — подчеркнул специалист.