Задняя крышка Xiaomi Mix Fold 3 будет в 36 раз прочнее стекла

Основной акцент был сделан на интересном новшестве — материале покрытия задней панели под названием Xiaomi Dragon Scale Fiber.

Этот инновационный материал представляет собой композит, сочетающий в себе керамическое и арамидное волокно. Процесс его создания включает в себя смешивание при температуре 150° и под высоким давлением. Результат? Покрытие, прочность которого в 36 раз превосходит стекло.

Кроме этой особенности, утечки информации указывают на то, что Xiaomi Mix Fold 3 будет оборудован влагозащитой, внутренней камерой под дисплеем, перископической основной камерой, а также проводной зарядкой мощностью 67 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт.

Напомним, что официальный анонс новинки ожидается уже сегодня.