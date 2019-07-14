Загоревшийся iPhone 6 11-летней девочки попал на видео

Американские телеканалы рассказали о случае возгорания iPhone 6. Драматизма ситуации добавляет то, что смартфон загорелся прямо в руках у своей маленькой хозяйки — 11-летней Кайлы Рамос (Kayla Ramos) из Калифорнии.

По словам пользовательницы, она сидела в спальне сестры и держала смартфон в руках, когда увидела разлетающиеся искры. Кайла отбросила устройство на покрывало, в котором смартфон прожёг несколько дыр, тогда она отбросила его на другой конец комнаты. Сама девочка во время инцидента не пострадала.

Мать девочки, Мария Адата (Maria Adata), на следующий день позвонила в службу поддержки Apple, где её проинструктировали сделать фото и отправить смартфон ритейлеру.

Также представители Apple пообещали провести расследование инцидента и предоставить новый смартфон в качестве замены. Ранее причиной возгорания смартфонов Apple обычно объявлялись неофициальные зарядные устройства.