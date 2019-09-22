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Загрузчик Huawei Mate 30 Pro разблокируют в ответ на американские санкции

Первый раз, когда от санкций есть польза
Китайская компания Huawei подтвердила, что пользователи могут разблокировать загрузчик в Huawei Mate 30 Pro, отменив решение об удалении этой функции, которое было сказано представителями компании еще в мае 2018 года.

”Мы ограничивали разблокировку загрузчика, потому что хотели гарантировать больше безопасности для потребителей. Но на этот раз мы предоставим покупателям больше свободы, чтобы они могли самостоятельно выполнять больше настроек.” - поделился генеральный директор группы потребителей Huawei Ричард Ю.

Напомним, что в разгар торговой войны между США и Китаем Министерство США по соображениям безопасности занесло китайского гиганта Huawei в черный список. По этой причине компании пришлось перейти на операционную систему Android с открытым исходным кодом без возможности использовать магазин приложений Play Store, ограничиваясь лишь альтернативным Huawei Mobile Services.

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