Захотели складной iPhone или iPad после анонса Pixel Fold? Вот что известно об этих устройствах

Аналитики Ming-Chi Kuo и Ross Young утверждают, что первое складное устройство от Apple может появиться не раньше 2025 года. Другими словами, до этого времени у вас ещё есть возможность научиться правильно складывать оригами.

Но если без шуток, то на данный момент подобные устройства являются лишь прототипами и точная дата их выхода на рынок остаётся неизвестной. Apple, как обычно, держит свои инновации в секрете до последнего.

Существуют разные представления о том, как может выглядеть складной iPhone или iPad. Один из прототипов похож на iPhone, который просто складывается пополам на манер Galaxy Z Flip. Другой прототип выглядит больше как iPad, который можно сложить до размера телефона.

Аналитики также прогнозируют, что первое складное устройство от Apple будет стоить около $2500. Дорого? Безусловно.

С другой стороны, подобные девайсы от других производителей тоже не могут похвастаться доступностью. Например, недавно анонсированный Pixel Fold стоит $1799.