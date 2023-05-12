Захотели складной iPhone или iPad после анонса Pixel Fold? Вот что известно об этих устройствах

Захотели складной iPhone или iPad после анонса Pixel Fold? Вот что известно об этих устройствахВ том числе и предположительные сроки релиза
Вы когда-нибудь видели, как iPhone складывается пополам? Нет, мы сейчас не о случае, когда вы садитесь, а смартфон у вас в заднем кармане джинсов. Речь о новых слухах про эксперименты Apple с созданием смартфонов и планшетов с гибкими экранами.
Аналитики Ming-Chi Kuo и Ross Young утверждают, что первое складное устройство от Apple может появиться не раньше 2025 года. Другими словами, до этого времени у вас ещё есть возможность научиться правильно складывать оригами.
Но если без шуток, то на данный момент подобные устройства являются лишь прототипами и точная дата их выхода на рынок остаётся неизвестной. Apple, как обычно, держит свои инновации в секрете до последнего.
Существуют разные представления о том, как может выглядеть складной iPhone или iPad. Один из прототипов похож на iPhone, который просто складывается пополам на манер Galaxy Z Flip. Другой прототип выглядит больше как iPad, который можно сложить до размера телефона.
Аналитики также прогнозируют, что первое складное устройство от Apple будет стоить около $2500. Дорого? Безусловно.
С другой стороны, подобные девайсы от других производителей тоже не могут похвастаться доступностью. Например, недавно анонсированный Pixel Fold стоит $1799.