Заключённый проглотил Nokia 3310 и четыре дня ходил с телефоном в желудке

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Заключённый проглотил Nokia 3310 и четыре дня ходил с телефоном в желудкеТолько после обследования выяснилось, что внутри – теелфон
В одной из тюрем Косово заключённый проглотил кнопочный мобильный телефон, после чего начал испытывать боли в области живота. В таком состоянии он находился 4 дня.
Мужчина жаловался на боли в животе, но не давал себя обследовать. Но когда боли стали нестерпимыми, было проведено обследование, после которого пациента забрали в Университетскую клинику Приштины и там прооперировали. Отмечается, что была проведена эндоскопическая операция, длившаяся 2 часа. В ходе операции удалось разобрать устройство на части и безопасно для пациента извлечь через пищевод.
Предположительно, модель, которую проглотил заключённый, – Nokia 3310, именно это устройство больше похоже на то, что изображено на рентген-снимке.