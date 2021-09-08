Заключённый проглотил Nokia 3310 и четыре дня ходил с телефоном в желудке

Мужчина жаловался на боли в животе, но не давал себя обследовать. Но когда боли стали нестерпимыми, было проведено обследование, после которого пациента забрали в Университетскую клинику Приштины и там прооперировали. Отмечается, что была проведена эндоскопическая операция, длившаяся 2 часа. В ходе операции удалось разобрать устройство на части и безопасно для пациента извлечь через пищевод.

Предположительно, модель, которую проглотил заключённый, – Nokia 3310, именно это устройство больше похоже на то, что изображено на рентген-снимке.