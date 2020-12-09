“Замена Android” от Google подала признаки жизни

Google изменила процесс разработки Fuchsia, сообщается в официальном блоге компании. Если раньше всё происходило под завесом тайны и пользователи могли лишь ждать свежих новостей, то сейчас всё изменится. Компания решила разрабатывать новинку в более открытом режиме. Теперь каждый член сообщества сможет выдвигать предложения по улучшению операционной системы.

Отметим, что имеющиеся данные говорят о желании Google сделать свою новую операционную систему более защищённой и безопасной для пользователей. Для этого, например, в Fuchsia применён метод sandbox-изоляции, при котором новые процессы не только не имеют доступ к элементам ядра, но также не могут выделять память и выполнять код.