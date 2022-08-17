Замена дисплеев складного Xiaomi Mix Fold 2 обойдётся дороже новенького iPhone 13

К таковым относятся непосредственно экраны таких девайсов. Поэтому их замена, в случае поломки, будет стоить куда дороже, чем замена экрана даже у самого топового iPhone.

Так, например, стало известно, что стоимость внешнего и внутреннего дисплеев Xiaomi Mix Fold 2 составляет 721 и 133 долларов соответственно. В общей сложности, это чуть более 850 долларов. Для сравнения, базовый iPhone 13 стоит всего 799 долларов, что на примерно на 50 долларов дешевле.

Есть информация и о стоимости прочих комплектующих складного флагмана Xiaomi. Цена всех модулей основной камеры — 74 доллара, в то время как фронтальная обошлась всего в 16 долларов. Материнская плата, динамик, аккумулятор стоят 412, 7 и 26 долларов соответственно.