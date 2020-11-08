Замена одной запчасти в лимитированном смартфоне Huawei обойдется дороже покупки iPhone 12

Так, решившим сменить системную плату Mate 40 RS Porsche Design в модификации на 12 ГБ оперативной и 512 ГБ внутренней памяти придется выложить порядка 7699 юаней, что в долларах соответствует $1165. А за 6299 юаней или 955 долларов китайские покупатели могут себе позволить приобрести iPhone 12.

Что касается стоимости ремонта флагманского Huawei Mate 40 Pro - здесь цены куда более доступные. Так, системную плату можно поменять за 485-680 долларов. Аккумулятор же, в свою очередь, можно будет сменить за 30 долларов. Причем первым покупателям Mate 40 в Китае компания предусмотрела его бесплатную замену в течение 12 месяцев после приобретения.