Телефоны
Сегодня 15:56
Замена одной запчасти в лимитированном смартфоне Huawei обойдется дороже покупки iPhone 12
Речь о Mate 40 RS Porsche Design
Китайский технологический гигант Huawei поделился информацией о стоимости замены различных деталей в лимитированном смартфоне Mate 40 RS Porsche Design. Выяснилось, что смена материнской платы этой модели обойдется дороже покупки iPhone 12 на китайском рынке.
Так, решившим сменить системную плату Mate 40 RS Porsche Design в модификации на 12 ГБ оперативной и 512 ГБ внутренней памяти придется выложить порядка 7699 юаней, что в долларах соответствует $1165. А за 6299 юаней или 955 долларов китайские покупатели могут себе позволить приобрести iPhone 12.
Что касается стоимости ремонта флагманского Huawei Mate 40 Pro - здесь цены куда более доступные. Так, системную плату можно поменять за 485-680 долларов. Аккумулятор же, в свою очередь, можно будет сменить за 30 долларов. Причем первым покупателям Mate 40 в Китае компания предусмотрела его бесплатную замену в течение 12 месяцев после приобретения.