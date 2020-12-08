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Замена разбитого стекла смартфона обойдется в 1 рубль по программе Samsung Upgrade
Экономия сопоставима с ценой какого-нибудь бюджетника
Samsung решила порадовать своих пользователей накануне нового года, объявив о достаточно щедром предложении. Теперь замена разбитого стекла смартфона, по программе Samsung Upgrade, обойдется в 1 рубль. Ранее эта услуга обходилась в 9 990 рублей.
Samsung Upgrade - это своеобразная подписка от корейской компании, благодаря которой пользователи могут менять смартфоны бренда всего лишь за полцены от их реальной стоимости. Сейчас же компания сообщила, что если заказать до 5 января бесплатную доставку устройства по этой программе, то в подарок будет идти и однократная замена экрана привезенного девайса.
Представители Samsung заявили, что в списке участников акции оказались Samsung Galaxy S20, S20FE, Note 20, A51, A71. Единственное условие, которое оговаривается на сайте Samsung Upgrade, заключается в необходимости ежемесячно оплачивать полученное устройство. Но делается онлайн, через мобильное приложение компании.