Замена разбитого стекла смартфона обойдется в 1 рубль по программе Samsung Upgrade

Samsung Upgrade - это своеобразная подписка от корейской компании, благодаря которой пользователи могут менять смартфоны бренда всего лишь за полцены от их реальной стоимости. Сейчас же компания сообщила, что если заказать до 5 января бесплатную доставку устройства по этой программе, то в подарок будет идти и однократная замена экрана привезенного девайса.