Замена Redmi K30 5G от Realme обзаведется эксклюзивной версией

Так, если верить интернет-инсайдерам, то Realme X50 5G, помимо обычной версии, поступит в продажу и в специальном издании Master Edition. Компания уже выпускала подобное издание своего смартфона в прошлом году — тогда оно отличалось наличием специального оформления, а также увеличенным объемом памяти. Чем компания намерена удивить в этом году — неизвестно. Возможно, тем же самым.

Напомним, что новинка будет работать на базе процессора Snapdragon 765G, оснащаться AMOLED-дисплеем на 6,44 дюймов, а также иметь аккумуляторную батарею на 4 500 мАч. При этом основная камера будет представлять из себя квадромодуль с главным датчиком Sony IMX686, разрешение которого составит 64 Мп. Официальный анонс Realme X50 5G намечен на завтра, 7 января 2020 года.