Замена системной платы сделала ремонт Xiaomi 14 Ultra Titanium очень дорогим

Самый дорогой компонент Xiaomi 14 Ultra Titanium — системная плата, стоимость замены которой для китайского рынка составляет 3030 юаней, или около 38,4 тысяч рублей. Замена дисплея будет стоить 1690 юаней — 21,4 тысячи рублей, за основную камеру придётся отдать 1000 юаней, или порядка 16,6 тысяч рублей.

Новая дополнительная плата, вспомогательные и фронтальная камеры обойдутся примерно в 500 юаней — 6,3 тысячи рублей. Такие же цены и на замену аккумулятора и задней крышки смартфона.