Замену Android от Xiaomi сравнили с её же оболочкой MIUI на видео

Замену Android от Xiaomi сравнили с её же оболочкой MIUI на видеоПолноценного анонса ждём вместе с новым флагманом бренда
Недавно в Сети появились первые скриншоты новой оболочки HyperOS от Xiaomi, предназначенной для замены текущей MIUI.
Эксперты канала TechDroider решили сравнить бета-версию HyperOS с MIUI 14, чтобы выяснить, насколько они различны.
Основное внимание в опубликованном видео уделяется дизайну экрана блокировки. Заметно, что этот элемент новой операционной системы вдохновлён дизайном iOS.
Стоит отметить, что HyperOS пока находится в стадии бета-тестирования, и к моменту официального релиза могут произойти изменения.
В целом, новая оболочка не сильно отличается от MIUI 14, но возможно, разработчики скрывают некоторые особенности до официального запуска HyperOS. Ожидается, что новую оболочку представят в ближайшее время вместе с анонсом смартфонов Xiaomi 14.