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07:01, 20 октября 2023
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Замену Android от Xiaomi сравнили с её же оболочкой MIUI на видео

Полноценного анонса ждём вместе с новым флагманом бренда

Недавно в Сети появились первые скриншоты новой оболочки HyperOS от Xiaomi, предназначенной для замены текущей MIUI.

Эксперты канала TechDroider решили сравнить бета-версию HyperOS с MIUI 14, чтобы выяснить, насколько они различны.

Основное внимание в опубликованном видео уделяется дизайну экрана блокировки. Заметно, что этот элемент новой операционной системы вдохновлён дизайном iOS.

Замену Android от Xiaomi сравнили с её же оболочкой MIUI на видео
© YouTube

Стоит отметить, что HyperOS пока находится в стадии бета-тестирования, и к моменту официального релиза могут произойти изменения.

В целом, новая оболочка не сильно отличается от MIUI 14, но возможно, разработчики скрывают некоторые особенности до официального запуска HyperOS. Ожидается, что новую оболочку представят в ближайшее время вместе с анонсом смартфонов Xiaomi 14.

Источник:YouTube
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#MIUI
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#XIAOMI
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