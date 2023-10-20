Замену Android от Xiaomi сравнили с её же оболочкой MIUI на видео

Стоит отметить, что HyperOS пока находится в стадии бета-тестирования, и к моменту официального релиза могут произойти изменения.

В целом, новая оболочка не сильно отличается от MIUI 14, но возможно, разработчики скрывают некоторые особенности до официального запуска HyperOS. Ожидается, что новую оболочку представят в ближайшее время вместе с анонсом смартфонов Xiaomi 14.