Западный обзорщик перечислил 12 смартфонов с лучшей камерой на зиму 2025-2026

Pixel 10 Pro/XL. У этой серии может быть много других проблем, но это точно не камеры. Для игр эти модели тоже совсем не подходят. По характеристикам модули камер у этого смартфона остались почти такими же, как у предшественников, разве что увеличился максимальный зум.

Pixel 9a. Если у вас ограничен бюджет, не стоит упускать из виду и эту модель. Она поддерживает и современные функции, связанные с ИИ. Например, вы можете быстро и легко удалять объекты с фото и не только.

Huawei Pura 80 Ultra. Из коробки сервисов Google у него нет, но установить их не составит труда. Фишка смартфона - в наличии переменной диафрагмы, благодаря которой вы сможете добавить снимку глубины.

Oppo Find X9 Pro. Ещё один серьёзный конкурент Google Pixel на сегодня. У него есть даже специальная кнопка для камеры, которая позволяет увеличивать и уменьшать масштаб.

Vivo X300 & X300 Pro. Он отлично себя показывает практически во всех соотношениях: начиная от высокой автономности и заканчивая производительностью.

Xiaomi 15 Ultra. Вы получаете вместе с ним потрясающий AMOLED-экран, высокую производительность и великолепную оптику.