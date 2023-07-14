Запрет сотрудникам «Ростеха» на использование iOS объяснили закрытостью операционной системы

Запрет сотрудникам «Ростеха» на использование iOS объяснили закрытостью операционной системыПо сравнению с Android
Специалист по IT-технологиям, руководитель группы компаний PE STUDIO Евгений Рыбалкин объяснил, почему сотрудникам госкорпорации «Ростех» запретили пользоваться iOS в служебных целях.
По словам Рыбалкина, проблема в закрытости этой операционной системы. Android — открытая ОС, которую можно изучить на официальном сайте, у продукта открытый исходный код. iOS так изучить нельзя: из чего система состоит, что изменится с обновлениями, непонятно. Важно и то, что непонятно, кому и как могут быть переданы данные, и какие.
Android — это открытая ОС, на сайте её мы можем посмотреть, из чего состоит операционная система, все разработчики могут посмотреть, что она использует, какой у неё исходный код. iOS — система закрытая, неизвестно, какие данные и кому она отправляет, и самое главное — как это изменится с обновлениями. Непонятно, когда что включится, какая информация передастся и кому. Есть отечественные ОС, но очень многие из них — это всё наработки сообщества. Для того чтобы создать целиком и полностью отечественную систему, понадобятся годы и даже десятилетия, если мы говорим про полную замену.