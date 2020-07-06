Запущена масштабная распродажа смартфонов Xiaomi в России

Размер максимальной скидки достигает пяти тысяч рублей. Кроме того, по промокоду XTOP покупатели могут получить дополнительную скидку в 15%. Так, если в обычное время Xiaomi Mi Note 10 Lite в модификации 6/128 ГБ продается за 32 990 рублей, сейчас устройство можно купить со скидкой в 7494 рублей, то есть всего за 25 041 рубль. А модель Xiaomi Redmi Note 9 Pro с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти можно приобрести за 18 391 рубль вместо прежних 23 990 рублей.

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