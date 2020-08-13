Запущена распродажа смартфонов Apple

Так, iPhone 6S в модификации на 32 ГБ можно приобрести за 17 790 рублей вместо прежних 24 990 рублей. Кроме того, приобретая данный смартфон предусмотрен подарок в виде беспроводных наушников.

В то же время, Apple iPhone X на 256 ГБ памяти, в рамках распродажи, можно приобрести за 51 990 рублей. Напомним, что в обычное данная модификация продается за 64 990 рублей. При покупке данной модели можно в подарок получить беспроводные наушники, стоимость которых составляет 7 790 рублей.

Ознакомиться со всеми предложениями можно по этой ссылке. Однако стоит отметить, что предложение действует ограниченное время. Так, воспользоваться скидкой можно вплоть до 6 сентября.