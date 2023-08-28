Заработала русскоязычная страница поддержки смартфона Samsung Galaxy S23 FE

Страница поддержки не раскрывает технические характеристики устройства, но уже её наличие говорит о том, что запуск смартфона не за горами. Новинка также прошла сертификацию Bluetooth SIG, что добавляет уверенности в её скором появлении на рынке.

Отметим, однако, что слухи приписывают Galaxy S23 FE дебют в конце сентября и старт продаж на нескольких рынках в IV квартале 2023 года. Ожидается, что устройство будет оснащено 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц.