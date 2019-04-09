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Зарядится ли быстрее смартфон, если его выключить? Ответ здесь

Миф развенчан

Автор канала TheUnlockr решил проверить распространённое мнение «если смартфон выключить, то он зарядится быстрее». Для это он провёл сравнительное тестирование.

Как видно в ролике, этот миф можно считать развенчанным. Автор взял для теста смартфоны iPhone XS Max и Huawei P30 Pro. Их результаты сравнивались не друг с другом, а с их же показателями при зарядке в другом режиме.

В выключенном состоянии iPhone XS Max и Huawei P30 Pro смогли зарядиться за 15 минут с 9% и 43% соответственно. Такая разница вполне закономерно, поскольку у Huawei P30 Pro поддерживается быстрая зарядка SuperCharge мощностью 40 Вт. При зарядке во включенном режиме смартфоны показали точно такие же результаты.

Единственное, что влияет на скорость — если смартфоном интенсивно пользоваться в процессе, то это немного замедлит зарядку, но незначительно.

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