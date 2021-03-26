Зарядка iPhone оригинальным адаптером Apple привела к пожару

Девушка рассказала, что ночью 18 марта поставила смартфон на зарядку, разместив его рядом с собой. Спустя какое-то время она обратила внимание на огонь на одеяле, который ей удалось потушить вместе с мамой. Инцидент обернулся для девушки не только подгоревшим одеялом и зарядным устройством, но и ожогом щеки.

Фотографиями последствий происшествия девушка поделилась на своей странице в Facebook. На данный момент Apple осведомлена о случившимся и расследует причину возгорания. Также представители компании посоветовали не заряжать смартфон в помещениях с высокой влажностью или плохой вентиляцией.