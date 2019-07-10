Защищенные от царапин стекла в смартфонах появились только благодаря Стиву Джобсу

Так, на презентации первого iPhone в 2007 году со сцены показали аппарат, чей экран был выполнен из пластика. Правда буквально на следующий день после мероприятия, Стив пожаловался Джеффу Уильямсу, главному операционному директору Apple, на то, что он провел со смартфоном всего лишь сутки, а у него уже весь экран покрыт царапинами. Тогда глава Apple попросил заменить экран в устройстве на стеклянный.

“Я не знаю, как мы это сделаем, но когда он iPhone выйдет в июне, он будет со стеклом”, — заявил Стив Джобс операционному директору компании. По словам Уильямса, после этого последовали недели обсуждений технологии на уровне отделов исследований и разработки. Но по итогу Apple и Corning объединились и вместе прошли через самые адские месяцы в своей истории, чтобы успеть в срок. В конечном итоге iPhone получил экран, выполненный из защищенного стекла, а Corning начала свое долгое и плодотворное сотрудничество с Apple.