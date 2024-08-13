Защищенные смартфоны с тонким корпусом Oppo Reno12 F и Reno12 Pro начали продаваться в России

Reno12 F оснащен 6.7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и поддержкой быстрой зарядки SUPERVOOC 45 Вт.

Смартфон обладает корпусом с повышенной прочностью, защищенным стеклом и бионической амортизацией. Устройство имеет 512 ГБ постоянной памяти и стоит 25 999 рублей.

Oppo Reno12 Pro получил 6.7-дюймовый безрамочный экран с защитой Corning Gorilla Glass Victus 2, процессор Dimensity 7300 Energy и быструю зарядку SUPERVOOC 80 Вт. Смартфон оснащен основной камерой Sony LYT600 на 50 Мп и стоит 44 999 рублей.

Более того, Oppo предлагает принять участие в акции #крепкийOPPOрешек, где пользователи могут проверить прочность экранов, раскалывая орехи. Акция доступна в 24 магазинах М.Видео по всей России.