Защитная УФ-плёнка на экране смартфона оказалась причиной частых поломок

При наклеивании такой плёнки на экран излишки клея могут сделать сенсоры дисплея менее чувствительными или загрязнить его, из-за чего могут начаться сбои при распознавании отпечатков пальцев. Клей может проникнуть в различные разъёмы и под кнопки.

Авторы привели рассказ пользователя смартфона Samsung, который он опубликовал в соцсети Reddit под ником LingeringCarmine. Пользователь пожаловался, что на телефоне отвалилась кнопка регулировки громкости, потому что под неё забились излишки УФ-клея, и в разъём для стилуса тоже забился клей, что привело к ряби на корпусе S Pen.

Отмечается, что подобная ситуация может произойти внезапно. Более того, УФ-плёнка может вызвать аллергию, не только выпадение, но и застревание кнопок, что в конечном итоге приведёт устройство к выходу из строя.

Поэтому для наклеивания плёнки на экран смартфона рекомендуется обращаться в сервисные центры. Так как важно следить, чтобы излишки клея не причинили вред устройству и уметь их убирать.