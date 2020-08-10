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Защитное стекло нового Samsung Galaxy Note 20 оказалось недостаточно крепким
По крайней мере, практика показывает, что оно не соответствует заявленным характеристикам
В сети появилось фотоподтверждение того, что защитное стекло нового Samsung Galaxy Note 20 оказалось недостаточно крепким. И это несмотря на то, что по заявлениям производителя стекла, оно способно защитить девайс от падения с высоты до 2 метров!
Для начала стоит отметить, что новые флагманы Samsung защищены стеклом Gorilla Glass Victus или Gorilla Glass 7. И если верить его официальной спецификации, защитный слой должен предотвращать смартфон от повреждений при падении с высоты до 2 метров на различные твердые и шероховатые поверхности. В свою очередь, для Gorilla Glass 6 и Gorilla Glass 5 данные значения находились на уровне 1,5 и 1,2 метров соответственно.
На приведенном выше изображении можно заметить, что смартфон линейки Galaxy Note 20 “обзавелся” трещиной, причем по характеру повреждения можно предположить, что падение случилось с небольшой высоты. Таким образом, защитные стекла Gorilla Glass в очередной раз доказали свою сомнительную эффективность.