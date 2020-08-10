Защитное стекло нового Samsung Galaxy Note 20 оказалось недостаточно крепким

Для начала стоит отметить, что новые флагманы Samsung защищены стеклом Gorilla Glass Victus или Gorilla Glass 7. И если верить его официальной спецификации, защитный слой должен предотвращать смартфон от повреждений при падении с высоты до 2 метров на различные твердые и шероховатые поверхности. В свою очередь, для Gorilla Glass 6 и Gorilla Glass 5 данные значения находились на уровне 1,5 и 1,2 метров соответственно.