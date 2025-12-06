Защитное стекло в iPhone 17 и iPhone Air снижает антибликовый эффект

Согласно исследованию, использование недорогих аксессуаров может свести на нет заявленные Apple преимущества по нивелированию бликов. Ceramic Shield 2 стал значительным обновлением линейки iPhone 17. Apple утверждает, что это стекло обладает высокой устойчивостью к царапинам и более эффективно рассеивает свет, сводя к минимуму блики.

Однако тесты показали иной результат: экран iPhone 17 отражает только 2,1% света без защитной плёнки, но с установленной плёнкой отражение увеличивается до 4,6%, что почти вдвое снижает антибликовый эффект.

Проблема заключается в конструкции покрытия. По словам ведущего исследователя Astropad Джованни Доннелли, антибликовый слой наносится непосредственно на Ceramic Shield 2 и предназначен для непосредственного взаимодействия с воздухом. Добавление защитного стекла создаёт барьер, который нарушает функциональность этого слоя.

Тесты показали, что покрытия без антибликового покрытия могут значительно повысить отражательную способность экрана. Astropad рекомендует пользователям либо выбирать защитные аксессуары премиум-класса с антибликовой технологией, либо вообще отказаться от их использования.