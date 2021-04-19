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Сегодня в 11:30
Защитные чехлы подтвердили дизайн новых флагманов Huawei P50 и P50 Pro
Видимо, нас и вправду ждёт очень необычный аппарат
В сети появились изображения защитных чехлов грядущих флагманов Huawei P50 и P50 Pro. И они всё-таки подтвердили, что новые смартфоны компании будут выглядеть так, как предполагали более ранние утечки.
Источников «слива» стали китайские онлайн-магазины, которые уже начали продавать эти чехлы. Как пишет MyDrivers, аксессуары показали, что флагманские девайсы Huawei и вправду получат огромные модули основной камеры. При этом так и не понятно, оснастят ли линейку камерой IMX 800.
Напомним, что прежние утечки также заявляли, что новая линейка компании будет представлена трёмя моделями: Huawei P50, P50 Pro и P50 Pro+. Они будут базироваться на чипах Kirin 9000L, Kirin 9000E и Kirin 9000 соответственно. Выход устройств ожидается летом 2021 года.