Защитные чехлы подтвердили дизайн новых флагманов Huawei P50 и P50 Pro

Источников «слива» стали китайские онлайн-магазины, которые уже начали продавать эти чехлы. Как пишет MyDrivers, аксессуары показали, что флагманские девайсы Huawei и вправду получат огромные модули основной камеры. При этом так и не понятно, оснастят ли линейку камерой IMX 800.