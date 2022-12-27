Защитный чехол раскрыл дизайн флагманского Huawei P60 раньше задуманного

Защитный чехол раскрыл дизайн флагманского Huawei P60 раньше задуманногоИзменения будут!
Популярный интернет-инсайдер Digital Chat Station поделился свежими фотографиями защитного чехла для грядущего флагмана Huawei P60.
Фото: Huawei
В первую очередь интересны тем, что раскрывают нам внешний вид самого устройства. То есть теперь мы знаем, какой формы и примерно какого дизайна будет блок основной камеры девайса.
К слову, дизайн камеры явно изменился: один большой прямоугольный модуль заменил предыдущие два круглых блока. Сложно сказать, насколько правильное решение было прибегнуть к таким нововведениям.
Отметим также, что в нижней части блока имеется небольшое квадратное отверстие. Возможно, оно предназначено для перископической камеры.
Напомним, что линейка Huawei P60 должна выйти в 2023 году. В основу устройств, вроде как, ляжет чип Snapdragon 8 Gen 2 без поддержки 5G.