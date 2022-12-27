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18:36, 27 декабря 2022
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Защитный чехол раскрыл дизайн флагманского Huawei P60 раньше задуманного

Изменения будут!

Популярный интернет-инсайдер Digital Chat Station поделился свежими фотографиями защитного чехла для грядущего флагмана Huawei P60.

Защитный чехол раскрыл дизайн флагманского Huawei P60 раньше задуманного

Фото: Huawei

В первую очередь интересны тем, что раскрывают нам внешний вид самого устройства. То есть теперь мы знаем, какой формы и примерно какого дизайна будет блок основной камеры девайса.

К слову, дизайн камеры явно изменился: один большой прямоугольный модуль заменил предыдущие два круглых блока. Сложно сказать, насколько правильное решение было прибегнуть к таким нововведениям.

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Отметим также, что в нижней части блока имеется небольшое квадратное отверстие. Возможно, оно предназначено для перископической камеры.

Напомним, что линейка Huawei P60 должна выйти в 2023 году. В основу устройств, вроде как, ляжет чип Snapdragon 8 Gen 2 без поддержки 5G.

Источник:GizChina
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