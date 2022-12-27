Защитный чехол раскрыл дизайн флагманского Huawei P60 раньше задуманного

В первую очередь интересны тем, что раскрывают нам внешний вид самого устройства. То есть теперь мы знаем, какой формы и примерно какого дизайна будет блок основной камеры девайса.

К слову, дизайн камеры явно изменился: один большой прямоугольный модуль заменил предыдущие два круглых блока. Сложно сказать, насколько правильное решение было прибегнуть к таким нововведениям.