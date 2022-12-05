Зато зимой не холодно: абсолютно новый Samsung Galaxy S20 5G нагревается до 74 градусов

По словам реддитора, свой смартфон он купил на днях. При этом уже при использовании обыкновенных мессенджеров, например, в WhatsApp, аппарат разогревается до 40-50 °С. Если же говорить об играх, то в них температура смартфона достигает достигать 74 °С.

Сам Love_0ne1 называет устройство в такие моменты «супергорячим». При этом в самой Samsung ситуацию никак не комментируют, но энтузиасты уже поделились своими предположениями о причинах.

Так, большинство склоняется к варианту, что всё дело в процессоре смартфона. В его основе лежит не самый удачный чип Qualcomm — Snapdragon 865. Он известен своими проблемами с перегревом на некоторых устройствах.