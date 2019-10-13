Заводская цена на iPhone 11 Pro Max оказалась удивительно низкой

Самым дорогим компонентом смартфона является тройная основная камера — ее стоимость составила 73,5 долларов. Следующей по стоимости частью нового iPhone является AMOLED-дисплей, цена на который составляет уже 66,5 долларов. Сразу вслед за экраном идет фирменный процессор компании — Apple A13 — который был оценен в 64 доллара. Сборка всех компонентов в одно устройство обходится компании предположительно в 21 доллар за единицу — особой разницы между тем, сделано это в Foxconn в Китае или где-то в Индии, нет.

По подсчетам специалистов, общая стоимость производства одного iPhone 11 Pro Max обходится Apple в 490,5 долларов, что составляет 45% от той суммы, которую компания просит за смартфон в ритейле. Но оставшиеся 608,5 долларов сложно назвать чистой прибылью — в стоимость любого устройства также закладывается и расходы на заработную плату сотрудников, инженеров, расходы на рекламу и прочие затраты. Сколько компания в конечном итоге зарабатывает с каждого iPhone — неизвестно.