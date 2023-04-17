Зелёный кожаный корпус и мощнейшее железо: Xiaomi 13 Ultra представили официально

Устройство получило процессор Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и внутреннее хранилище стандарта UFS 4.0 объёмом до 1 ТБ.

Особенностью Xiaomi 13 Ultra является камера с новым объективом Leica Summicron и большой диафрагмой на всех фокусных расстояниях. Смартфон оснащён четырьмя 50-мегапиксельными модулями и поддерживает съёмку в условиях низкой освещенности.

Главная камера обладает функцией «Leica One-inch Variable Aperture» с двумя диафрагмами f/1.9 и f/4.0.

Не подвела и автономность новинки, которая обеспечивается аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Устройство имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP68.

Компания также представила опциональный комплект «держателя» для камеры Xiaomi 13 Ultra, который превращает смартфон в более профессиональный инструмент для фотографов.

Информация о цене и сроках старта продаж ожидаются на сегодняшней презентации. Но ранее уже сообщалось, что смартфон будет доступен в трёх конфигурациях с ценами от 916 до 1163 долларов.