Зелёный кожаный корпус и мощнейшее железо: Xiaomi 13 Ultra представили официально

Зелёный кожаный корпус и мощнейшее железо: Xiaomi 13 Ultra представили официальноСудя по описанию, получился ультимативный флагман
Xiaomi официально представила свой новый смартфон Xiaomi 13 Ultra, обладающий впечатляющими характеристиками и стильным дизайном.
Фото: Gizmochina
Устройство получило процессор Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и внутреннее хранилище стандарта UFS 4.0 объёмом до 1 ТБ.
Особенностью Xiaomi 13 Ultra является камера с новым объективом Leica Summicron и большой диафрагмой на всех фокусных расстояниях. Смартфон оснащён четырьмя 50-мегапиксельными модулями и поддерживает съёмку в условиях низкой освещенности.
Главная камера обладает функцией «Leica One-inch Variable Aperture» с двумя диафрагмами f/1.9 и f/4.0.
Не подвела и автономность новинки, которая обеспечивается аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Устройство имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP68.
Компания также представила опциональный комплект «держателя» для камеры Xiaomi 13 Ultra, который превращает смартфон в более профессиональный инструмент для фотографов.
Информация о цене и сроках старта продаж ожидаются на сегодняшней презентации. Но ранее уже сообщалось, что смартфон будет доступен в трёх конфигурациях с ценами от 916 до 1163 долларов.