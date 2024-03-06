Жаба душит: iPhone и прочая техника Apple перестала быть популярным подарком на 8 марта в России

Опубликовано 06 марта 2024, 13:08
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Жаба душит: iPhone и прочая техника Apple перестала быть популярным подарком на 8 марта в РоссииТому есть причина
В этом году россияне на 8 марта дарили друг другу смартфоны и наушники, но iPhone, к удивлению многих, не попал в список самых популярных подарков.
По данным МТС, продажи электроники к 8 Марта выросли на 38% по сравнению с 2023 годом. Лидерами продаж стали беспроводные наушники, а вот iPhone, который раньше был одним из самых желанных подарков, в этом году не вошел в топ.
Почему же россияне стали реже дарить iPhone? Есть несколько возможных причин:
- Цены: iPhone всегда были дорогими, а сейчас, из-за санкций и ухода Apple из России, они стали еще дороже.
- Доступность: из-за санкций купить iPhone в России стало сложнее.
- Альтернативы: на рынке появилось много других смартфонов, которые не хуже iPhone, а стоят дешевле.
Что же дарили вместо iPhone? Чаще всего это были смартфоны Infinix, Xiaomi и Samsung. Также популярными подарками оказались беспроводные наушники, смарт-часы и фитнес-браслеты.