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Телефоны
Опубликовано 06 марта 2024, 13:08
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Жаба душит: iPhone и прочая техника Apple перестала быть популярным подарком на 8 марта в России

Тому есть причина
В этом году россияне на 8 марта дарили друг другу смартфоны и наушники, но iPhone, к удивлению многих, не попал в список самых популярных подарков.

По данным МТС, продажи электроники к 8 Марта выросли на 38% по сравнению с 2023 годом. Лидерами продаж стали беспроводные наушники, а вот iPhone, который раньше был одним из самых желанных подарков, в этом году не вошел в топ.

Почему же россияне стали реже дарить iPhone? Есть несколько возможных причин:

  • Цены: iPhone всегда были дорогими, а сейчас, из-за санкций и ухода Apple из России, они стали еще дороже.
  • Доступность: из-за санкций купить iPhone в России стало сложнее.
  • Альтернативы: на рынке появилось много других смартфонов, которые не хуже iPhone, а стоят дешевле.

Что же дарили вместо iPhone? Чаще всего это были смартфоны Infinix, Xiaomi и Samsung. Также популярными подарками оказались беспроводные наушники, смарт-часы и фитнес-браслеты.

Источник:Газета.ру
Автор:Булат Кармак
Теги:
#iPhone
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#iPhone 15
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#Apple