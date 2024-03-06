Жаба душит: iPhone и прочая техника Apple перестала быть популярным подарком на 8 марта в России

По данным МТС, продажи электроники к 8 Марта выросли на 38% по сравнению с 2023 годом. Лидерами продаж стали беспроводные наушники, а вот iPhone, который раньше был одним из самых желанных подарков, в этом году не вошел в топ.

Почему же россияне стали реже дарить iPhone? Есть несколько возможных причин:

Цены: iPhone всегда были дорогими, а сейчас, из-за санкций и ухода Apple из России, они стали еще дороже.

Доступность: из-за санкций купить iPhone в России стало сложнее.

Альтернативы: на рынке появилось много других смартфонов, которые не хуже iPhone, а стоят дешевле.

Что же дарили вместо iPhone? Чаще всего это были смартфоны Infinix, Xiaomi и Samsung. Также популярными подарками оказались беспроводные наушники, смарт-часы и фитнес-браслеты.