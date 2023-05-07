Жадная корпорация: Google начала показывать рекламу даже в истории поиска магазина Play Store

Ранее, когда пользователи нажимали на строку поиска Google Play, они видели свои последние четыре запроса. Теперь же им могут показываться до трёх «ограниченных по времени событий» и «спонсируемых предложений» с предыдущими поисками, расположенными ниже.

Эксперты уже отметили, что смещение истории поиска вниз по списку показывает приоритеты компании. Также была внесена небольшая правка, делающая значки рядом с предыдущими запросами более заметными для удобства сортировки.

Напомним, что о данном изменении было объявлено ещё в апреле, в журнале обновлений системы Google. Внедрение же началось ещё несколько недель назад.

На этой неделе Google также сообщила о прочих нововведения Play Store.