Ждать придётся долго: Huawei раскрыла дату анонса глобальных версий Huawei P60 и Mate X3

Европейские фанаты бренда явно останутся недовольны — всё дело в том, что дебют P60 Pro в регионе состоится лишь 9 мая, в рамках специального мероприятии в Мюнхене в Германии.

Наряду с P60 Pro, Huawei также представит новый складной Mate X3, часы Huawei Watch Ultimate и наушники FreeBuds 5.