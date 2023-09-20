Женщина деформировала корпус и дисплей своего Huawei Mate 50, но смартфон продолжил работать

Женщина, известная как Daisy из TikTok, случайно согнула свой Huawei Mate 50 пополам. Невероятно, но факт: смартфон продолжил работать!

В ролике, опубликованном девушкой, видно, как она открывает багажник своего автомобиля и обнаруживает свой Mate 50, согнутый пополам. Экран треснул, рамка сломалась, но устройство все ещё включено и функционирует.

Daisy отнесла свой смартфон в сервисный центр Huawei, где его отремонтировали всего за один час. Стоимость ремонта составила около 20 000 рублей, включая замену аккумулятора, экрана и рамки.

История Daisy стала вирусной в соцсетях, и многие пользователи отметили надёжность и прочность смартфонов Huawei.