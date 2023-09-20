Женщина деформировала корпус и дисплей своего Huawei Mate 50, но смартфон продолжил работать

Женщина деформировала корпус и дисплей своего Huawei Mate 50, но смартфон продолжил работатьРемонт обошёлся относительно недорого
Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, но они также известны своей хрупкостью. Однако, случай в Китае показал, что не всё так плохо.
Женщина, известная как Daisy из TikTok, случайно согнула свой Huawei Mate 50 пополам. Невероятно, но факт: смартфон продолжил работать!
В ролике, опубликованном девушкой, видно, как она открывает багажник своего автомобиля и обнаруживает свой Mate 50, согнутый пополам. Экран треснул, рамка сломалась, но устройство все ещё включено и функционирует.
Daisy отнесла свой смартфон в сервисный центр Huawei, где его отремонтировали всего за один час. Стоимость ремонта составила около 20 000 рублей, включая замену аккумулятора, экрана и рамки.
История Daisy стала вирусной в соцсетях, и многие пользователи отметили надёжность и прочность смартфонов Huawei.